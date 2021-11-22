Свобода быть голенькой – Личное мнение

Как и любая мещанка, Ксения Бородина после развода обрела свободу. Под свободой она понимает возможность публиковать, как из пулемёта, себя в неглиже.

То бишь, почти голенькой:



Фото: Соцсети

Посмотрев на череду таких фотосессий, фанатки публичной трансляции возмутились. Обобщённо их мнение можно выразить следующим образом: ты чо, тебе уже сорокет, а ты — игриво прикрываешь сосок сердечком!

Ксюндель терпеть мнение ханжей не стала.

Вы чо, борщовки, не понимаете? Я обрела свободу, которой раньше у меня не было! Вела Дом 2 — там много голеньких, но из уважения к мужу фотографии сама не делала!

«А теперь пришло время поговорить на тему «вульгарных фотографий», « смотрите разделась».

Во-первых хочется понять, вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем что ставлю я?

Во вторых, почему, если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память.

Надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории. У меня то уж точно не способ заработка мое тело и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, я никому даже не отвечаю, кому нужны эти огонёчки 🤦♀️😂

разделась после развода, да теперь я могу себе позволить намного больше и очень жалею, что раньше из уважения что-то не делала, а надо было себя не ограничивать никогда»

Кроме того, мне нужно что-то оставить на память. Сейчас — кайфую от своего дряблого тела, а что будет дальше? К тому же, я умею отделять пошлятину от искусства.

Я — искусство. Все другие голозадицы — пошлость. Вы разве не просекли разницу?

Я бы посмеялась на Ксюнделем, но так её что-то жалко. Женщина в возрасте пытается доказать себе и всем окружающим, что ещё ого-го.

При этом усердно замазюкивает себя в фотошопе, да так, что ящики комодов плывут.

https://t.me/lenamiro/10203

Игриво расстёгнутые шорты — не пошлость. И не попытка, если вдруг кто так подумал, привлечь мужика.

Это способ доказать себе, что ты ещё женщина. Для Ксюнделя быть женщиной — это вот так.

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