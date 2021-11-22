 

Свобода быть голенькой – Личное мнение

22.11.2021, 14:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как и любая мещанка, Ксения Бородина после развода обрела свободу. Под свободой она понимает возможность публиковать, как из пулемёта, себя в неглиже.

То бишь, почти голенькой:


Фото: Соцсети

Посмотрев на череду таких фотосессий, фанатки публичной трансляции возмутились. Обобщённо их мнение можно выразить следующим образом: ты чо, тебе уже сорокет, а ты — игриво прикрываешь сосок сердечком!

Ксюндель терпеть мнение ханжей не стала.

Вы чо, борщовки, не понимаете? Я обрела свободу, которой раньше у меня не было! Вела Дом 2 — там много голеньких, но из уважения к мужу фотографии сама не делала!

«А теперь пришло время поговорить на тему «вульгарных фотографий», « смотрите разделась».

Во-первых хочется понять, вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем что ставлю я?

Во вторых, почему, если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память.

Надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории. У меня то уж точно не способ заработка мое тело и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, я никому даже не отвечаю, кому нужны эти огонёчки 🤦♀️😂

разделась после развода, да теперь я могу себе позволить намного больше и очень жалею, что раньше из уважения что-то не делала, а надо было себя не ограничивать никогда»

Кроме того, мне нужно что-то оставить на память. Сейчас — кайфую от своего дряблого тела, а что будет дальше? К тому же, я умею отделять пошлятину от искусства.

Я — искусство. Все другие голозадицы — пошлость. Вы разве не просекли разницу?

Я бы посмеялась на Ксюнделем, но так её что-то жалко. Женщина в возрасте пытается доказать себе и всем окружающим, что ещё ого-го.

При этом усердно замазюкивает себя в фотошопе, да так, что ящики комодов плывут.

https://t.me/lenamiro/10203

Игриво расстёгнутые шорты — не пошлость. И не попытка, если вдруг кто так подумал, привлечь мужика.

Это способ доказать себе, что ты ещё женщина. Для Ксюнделя быть женщиной — это вот так.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Мнение: О гигантской, пусть и вынужденной, новой ошибке Путина

24.09 / Ракова: Ежедневное число госпитализаций с​ COVID-19 за неделю возросло на 30%

18.07 / “Проблема не ограничивается Юго-Востоком”: Кедми высказался о возможности присоединения Донбасса к России

08.06 / Веганство и вегетарианство: каковы последствия для детей?

06.01 / Ученые назвали ананасовый сок мощным средством для долголетия

11.11 / Суд обязал Соболь опровергнуть клеветнические заявления о Пригожине

25.01 / Мнение: Объявление для авторов

14.04 / Мнение: “Это наша победа”

17.02 / Мнение: Об идиотизме снимальщиков фальшивого Навального в Бабушкинском суде города Москвы

24.09 / Тяжелый развод, уход из кино и жизнь в монастыре: Как сложилась судьба звезды “Возвращения Будулая” Алимовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика