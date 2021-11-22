 

Москвича приговорили за стрельбу по автобусу

22.11.2021, 14:20, Новости дня
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Хамовнический райсуд Москвы приговорил жителя столицы к 2,5 годам колонии за хулиганство с применением оружия. Мужчина, управляя машиной, подрезал автобус, заблокировал его движение и выстрелил из травматического пистолета в стекло общественного транспорта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Суд приговорил Бориса Князева к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Осужденный взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении ведомства.

16 июля Князев на «Гелендвагене» ехал по Большой Пироговской улице и в ходе маневра заблокировал проезд автобусу, после чего у них начался конфликт с водителем автобуса. Князев выстрелил из своего травматического пистолета в лобовое стекло автобуса и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее участников конфликта со стрельбой в автобусе задержали в Петербурге.



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