 

В Кремле отреагировали на проблемы с введением QR-кодов на транспорте Татарстана

22.11.2021, 14:20, Новости дня
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Начало проверки у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.

«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – передает его слова РИА «Новости».

Песков также ответил на вопрос о том, стоит ли вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал представитель Кремля. Однако он добавил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», передает ТАСС.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

Кроме того, в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.



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