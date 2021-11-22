 

Суд Берлина постановил выдать США российского диджея Казначеева

22.11.2021, 14:20, Новости дня
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Апелляционный суд в Германии постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании более 1 млн долларов, говорится в решении четвертого уголовного сената Апелляционного суда Берлина.

«Настоящим решением объявляется, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия Федеративной Республики Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», – приводит ТАСС текст документа.

Напомним, российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что житель России стал жертвой кражи личных данных.



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