Терапевт Романенко призвала заранее готовить организм к зиме

Врач-терапевт Татьяна Романенко призвала людей заранее готовить свой организм к зиме. Температура воздуха ниже нуля нередко вызывает дискомфорт, к тому же в это время года люди чаще простужаются.

По словам метеорологов, в Москве уже в конце ноября будет наблюдаться мороз. Человек чувствует холод, когда в организме происходит перестройка. В результате осуществляется перераспределение тепла. Люди должны стремиться увеличивать толерантностью к холоду, для этого необходимо производить тренировку рецепторов.

Периодически организму необходимо устраивает самое минимальное охлаждение, например, путем снижения температуры в комнате. Оптимальными для сна являются показатели 18-22 градуса. Важно постепенно выходить из зоны комфорта. Лицо можно умывать холодной водой, принимать контрастный душ.

К смене погоды поможет адаптироваться правильная одежда. Под этим понятием понимается та, в которой комфортно находиться на улице. В одежде человек не должен мерзнуть, но важна сохранность физической активности. Важно, чтобы в тепле находились ноги и руки.

По словам Романенко, огромное значение имеют прогулки на свежем воздухе и правильный режим сна. Поздней осенью и зимой дневной рацион может быть более калорийным, но необходимо соблюдать баланс.

Источник: radiosputnik.ria.ru