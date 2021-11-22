 

Сергей Соседов заметил небрежность в исполнении Юлианом песни «Течет река Волга»

22.11.2021, 14:12, Разное
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Певец Юлиан в рамках шоу «Суперстар Возвращение» исполнил песню Людмилы Зыкиной под названием «Течет река Волга». Его выступление раскритиковал Сергей Сеседов. Член жюри заметил в исполнении артиста небрежность.
Выбор композиции для конкурса оказался не очень удачным. В рамках эфира артиста должны были исполнять песни умерших коллег по цеху. Юлиан дружил с Людмилой Зыкиной. Они даже называли друг друга родственными душами.

Соседов заявил, что нужно было учитывать плеск реки, великой Волги, а исполнение было «на одной ноте». По словам критика, так петь великую композицию нельзя. В подобном материале не принято изменять ни одной ноты. Таких вольностей не позволяла себе Людмила Зыкина.
С Сергеем Соседовым согласилась и ведущая Лера Кудрявцева. Она согласилась, что исполнение Юлиана было не достаточно хорошим, пишет портал «Слово и дело».

Напомним, что композиция «Течет река Волга» в исполнении Зыкиной прозвучала в одноименном кинофильме в 2009 году. Сама же песня была написана в далеком 1962 году Левом Ошаниным и Марком Фрадкиной. Ее успели перепеть многие артисты.



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