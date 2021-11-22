 

“Лучшее из сладкого”. Жена Петросяна поделилась рецептом брауни

22.11.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Об этом брауни должен знать мир! И помните: это фантастика”, – написала она.

Брухунова отметила, что это рецепт блогера Златы Панченко.

Ингредиенты: четыре яйца, три плитки шоколада, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. растворимого кофе, стакан сахара, 180 г сливочного масла и 160 г муки.

В миске нужно взбить яйца, влить туда растопленное масло, всыпать сахар и кофе, смесь перемешать. Добавить растопленный шоколад, просеять какао и муку. Снова перемешать, получившееся тесто влить в форму. Десерт выпекать в духовке полчаса при температуре 180 ºС.

Дать пирогу остыть на протяжении 30–40 минут. Подавать теплым, с шариком мороженого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Недавно приготовила – сын сказал, что это лучшее, что он ел из сладкого. И вообще, лучшее из всего, что я пекла”, – призналась подписчица nadia_velengura.

Контекст:

Брухунова работала помощницей в театре Петросяна. Они тайно поженились в декабре 2019 года. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Вилкул докладывал Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. СМИ опубликовали перехват разговора

18.10 / SpaceX запустила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink

17.07 / В РФ отреагировали на изъятие СБУ медалей для ветеранов Харькова

17.07 / Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью

18.11 / Россиянина Ардзинбу, которого в Украине разыскивают по статье о терроризме, назначили “главой МИД Абхазии”

12.01 / Психологи объяснили привычку человека разговаривать с самим собой

06.05 / Volkswagen назначил дебют нового кроссовера Tiguan Allspace 2022 года на 12 мая

18.01 / Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС

03.08 / “Ух какая”, “Максимальное излучение секса”. Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом

17.07 / У “Голоса” две кандидатуры на выдвижение в мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика