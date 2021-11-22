“Лучшее из сладкого”. Жена Петросяна поделилась рецептом брауни

“Об этом брауни должен знать мир! И помните: это фантастика”, – написала она.

Брухунова отметила, что это рецепт блогера Златы Панченко.

Ингредиенты: четыре яйца, три плитки шоколада, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. растворимого кофе, стакан сахара, 180 г сливочного масла и 160 г муки.

В миске нужно взбить яйца, влить туда растопленное масло, всыпать сахар и кофе, смесь перемешать. Добавить растопленный шоколад, просеять какао и муку. Снова перемешать, получившееся тесто влить в форму. Десерт выпекать в духовке полчаса при температуре 180 ºС.

Дать пирогу остыть на протяжении 30–40 минут. Подавать теплым, с шариком мороженого.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Недавно приготовила – сын сказал, что это лучшее, что он ел из сладкого. И вообще, лучшее из всего, что я пекла”, – призналась подписчица nadia_velengura.

Контекст:

Брухунова работала помощницей в театре Петросяна. Они тайно поженились в декабре 2019 года. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

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