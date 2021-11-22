 

“Тянут Логая, как могут”, “Как некрасиво со стороны Кости”. Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер

22.11.2021, 14:06, Новости дня
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“Это называется танго на выживание. Это танго может сменить порядок в турнирной таблице”, – прокомментировал совместный танец полуфиналистов ведущий шоу Юрий Горбунов.

До этого танца лидером турнирной таблицы был актер Константин Войтенко, выступающий в паре с хореографом Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина занимали второе место,  а на третьем месте была пара спортсменки Ольги Харлан и танцора Дмитрия Дикусара.

После танца пара Логая и Карелиной получили от судей по дополнительному одному баллу и стали лидером турнирной таблицы. Войтенко отреагировал на это с возмущением, но ему не дали микрофон, чтобы прокомментировать решение судей.

В конце 12-го выпуска ведущий объявил, что в финал проходят все три пары, а голосование за них будет длится всю неделю. 

“Боже, как некрасиво со стороны Кости – эти кривляния. Ни Артур, ни Дикусар себе такого бы не позволили”, – отреагировали зрители.

“Тянут Логая, как могут. Увидели судьи, что немного затупили, потому что дали Косте большее количество баллов до этого танго”, – написали пользователи сети.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу “Танцы со звездами” начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

На данный момент покинули шоу комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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