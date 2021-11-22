Мнение: Авантюра

Авантюризм российского руководства, в общем-то, никогда не вызывал особых сомнений. Во многом он основан всё на том же приснопамятном эффекте Даннинга-Крюгера, когда кретин не в состоянии понять, что он кретин, потому что он кретин. Люди, которые ни по своему интеллекту, ни по своему практическому опыту работы никогда и ни при каких обстоятельствах не могли попасть даже на середину той иерархической лестницы, по которой они взбирались (как это и всегда бывает в ходе революционных изменений), тем не менее волей случая оказались на самом ее верху. Уже поэтому у них никогда не было и быть не могло понимания последствий своих действий. А классическая деспотия (которая сегодня естественным образом трансформировалась в примитивную латиноамериканскую фашистскую диктатуру), отсекла от лиц, принимающих решения, советников, способных хотя бы сказать им, что принимаемые ими решения неадекватны.

И если раньше авантюры хоть как-то, но не приводили к фатальным последствиям, то только за счет устойчивости огромной конструкции системы, которой не повезло попасть в руки этих людей. Однако нужно понимать, что разрушение системы, просто неизбежное ввиду столь некомпетентного управления, рано или поздно, но приведет к катастрофическим последствиям, так как никак иначе, кроме авантюризма, эти люди управлять не умеют. По сути, они прикрывают одной последствия предыдущей, лишь усугубляя общую ситуацию.

Похоже, что обстановка дрейфует в сторону очередной авантюры, для которой складываются все предпосылки. Кремль буквально завалил всё, что связано с коронавирусной историей: провален план по вакцинации. Не то, что 80 процентов, но и 60, и даже 50 процентов уколотых за год получить не удалось. Тем более, что уже сейчас понятно, что население реагирует на насилие двумя привычными способами: бойкотом и фальсификацией справок. Так что даже 37 процентов официально вакцинированных полностью стоит существенно подсократить в любых отчетах. Провален план по производству вакцин — по сути, сегодня в регионах нет явного дефицита только по причине низких темпов вакцинации. Убитая промышленность не способна к мобилизационным решениям. Введение QR-кодов, что является целью вакцинации (ну не здоровьем же людей обеспокоены те, кто уничтожил российское здравоохранение, в конце концов) — тоже под вопросом, неприятие людьми этого мероприятия носит еще более высокий характер, чем опасения по поводу вакцинации.

И всё это сопровождается быстрым и очень даже динамичным ростом протестных настроений, сочетающихся со столь же резким падением остатков доверия к режиму. Парадные отчеты о доверии к Путину, по всей видимости, носят примерно такой же характер, как и выведенный на Зеленую площадь Триполи миллион ликующих ливийцев, приветствующих Брата-Лидера буквально за пару месяцев до его бесславной кончины в сточном коллекторе.

Представляя уровень кретинизма и ход мышления кремлевских, можно со всё возрастающей уверенностью предположить, что они попытаются проблему, которая доходит даже до них (что само по себе говорит о степени ее угрозы) решить в привычном стиле — закрыв ее созданием новой проблемы.

Пар в перегретом обществе нужно куда-то стравить. Инструментов для этого на самом деле не так уж и много: либо война внутренняя, либо война внешняя. Причем даже не важно, с каким результатом. Хоть в свисток, лишь бы стравить давление. Внутренняя война сегодня всё менее вероятна, так как управление настолько хаотизировано, что обеспечить системный террор режим не в состоянии. А без этого риски свалится в еще больший хаос чрезвычайно высоки. Остается небольшая и локальная внешняя авантюра, которая может при этом слегка упорядочить внутренний хаос, введя на территориях вблизи с войной какое-то подобие военного положения. И на мой взгляд, риски как раз такого сюжета достаточно высоки.

—