 

Мнение: “Курск” погиб из-за столкновения с субмариной НАТО

22.11.2021, 13:46, Разное
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Бывший командующий Северным Флотом адмирал Попов в интервью РИА Новости заявил, что АПЛ "Курск" погибла не из-за взрыва торпеды проходящей испытания (как утверждает официальная версия), а из-за физического столкновения с субмариной НАТО.

Согласно публиковавшимся ранее версиям, "Курск" столкнулся с АПЛ "Толедо", которая находилась в районе учений вместе с АПЛ "Мемфис".
Также есть версия, которая утверждает, что после столкновения "Курска" с "Толедо", на АПЛ "Мемфис" акустики якобы услышали, как "Курск" открывает торпедные аппараты и после этого потопили "Курск" торпедой.

Стоит отметить, что в конце октября аналогичное заявление про гибель "Курска" в результате действий АПЛ "Толедо" высказал https://iz.ru/news/254050 отставной каперанг Волженский.

Наиболее вероятной версией аварии на АПЛ "Курск" является столкновение субмарины с иностранной подводной лодкой. Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса Михаил Волженский на пресс-конференциию в режиме on-line в WEB-редакции "Известий". Каперанг считает, что это была американская "Толедо".
Волженский отметил, что после трагедии сообщалось о найденных буях иностранного производства. Однако о том, что их так и не смогли поднять, информации не было. Отметим, что капитан Волженский – подводник, в 1994 принимал участие в испытаниях АПЛ "Курск". В свою очередь Lenta.Ru со ссылкой на "Российскую газету" сообщает, что эксперты, обследовавшие "Курск" в доке Рослякова, пришли к заключению, что на корпусе "Курска" действительно есть пробоина, появившаяся при столкновении АПЛ с неким подводным объектом. Основная часть этой пробоины приходится на первый отсек, оставшийся на дне Баренцева моря. Однако о том, что столкновение произошло, и именно с подводным объектом, можно судить по следу в районе начала второго отсека.

Собственно, тут как бы нет ничего нового и об этом ранее писалось и не раз. Тут интересно то, что тему подхватили вполне себе официозные ресурсы, которые начали выводить эту версию в мейнтстрим.
Если как утверждали версии о гибели "Курска" в результате столкновения с "Толедо", между США и РФ была заключена некая сделка, чтобы замять эту историю, которая ставила отношения на грань ядерной войны (атакован носитель ядерного оружия), то в текущих реалиях, при желании, данную медийную активность можно трактовать, что срок давности у сделки вышел, или же градус новой Холодной войны достиг такого уровня, что сделка утеряла свое значение, ввиду того, что отношения и так балансируют где-то на грани открытого конфликта, в том числе и ядерного.

Источник: Colonel Cassad



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