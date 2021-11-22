Мнение: Угрюмые русофобы заглянули в 2024 год

“Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал внесенное в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться в 2024 году, передает РИА “Новости”.

Если этот вопрос стал подыматься за три года до президентских выборов, то это называется: лампочка начала гореть, тускло и пока не в полную силу.

Если кто-то надеется что вся, так называемая мировая политическая общественность серьезно восприняла так называемые “пеньковые” игрища по непристойному поведению в отношении основного закона России под названием Конституция…, он плохо понимает суровую действительность.

Понятно что на зоне всегда превалируют правила, которыми владеют вертухаи, ещё есть правила самой зоны, зоны воровской, и согласитесь, нет никакой возможности что бы эти определения имели какой-либо вес вне этого заведения.

Так и в мире, в этом случае есть определённые правила, которые нельзя нарушать, это табу.

Раз определено Законом, что корону можно напяливать на голову энное количество раз, и не более, то можешь опять же насрав на этот Закон прописать себе вечное коронострастие, это только твои проблемы, можешь при этом даже напудренный парик себе нахлобучить…

Ради Бога, но это только на своей ферме, и не в присутствии серьёзных людей.

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