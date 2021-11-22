О том, что такое одиночество, она узнала только в зрелые годы: о чем жалеет Софи Марсо

В ноябре этого года французской актрисе Софи Марсо исполнилось 55 лет. Карьера этой изящной, талантливой артистки началась довольного рано. Хрупкая красавица будоражила умы представителей сильного пола. И сама была довольно влюбчивой. Как сложилась личная жизнь актрисы? О чем жалеет Марсо?

Головокружительный успех и первые серьезные отношения

Будущая актриса появилась на свет в 1966 году, в обыкновенной семье. Отец Софи был дальнобойщиком, мать работала продавщицей. Родители девочки расстались, когда ей было девять лет. А в 13-летнем возрасте Марсо начала заниматься в модельном агентстве. У девочки были для этого все данные: стройная фигура, высокий рост, запоминающееся лицо и уверенность в себе.

Кинокарьера Софи началась в 1980 году. Режиссер Клод Пиното пригласил ее сниматься в фильме «Бум». Картина стала невероятно популярной. Через два года Марсо снялась в продолжении киноленты. А в 16 лет лет девушке вручили премию «Сезар» как лучшей артистке-дебютантке. С тех пор Софи предлагали только главные или значительные роли. В шестнадцать лет звезда впервые влюбилась. Она познакомилась с писателем и режиссером польского происхождения Анджеем Жулавским. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, их роман развивался стремительно. Софи снималась в кинолентах режиссера. Звездная пара не обращала внимания на на многочисленные сплетни. И просто наслаждались отношениями и совместной работой. Марсо и Жулавский переехали в Польшу. Актриса снималась в фильмах избранника и воспитывала сына Венсана, который появился на свет в 1995 году.

Расставание с первой любовь и новые романы

Их отношения продлились больше десяти лет. А потом знаменитости расстались. Софи вспоминает, что просто устала быть для любимого маленькой, опекаемой девочкой. Но судя по слухам, у Марсо начался новый роман.

Избранником актрисы стал Мел Гибсон. Их отношения начались во время совместных съемок в кинокартине «Храброе сердце».

В этот период Софи работала в Голливуде. Жулавский не хотел, чтобы она уезжала за океан. После съемок Марсо ненадолго вернулась к Анджею. Но потом знаменитости расстались окончательно. Роман Софи с Мелом Гибсоном тоже был недолгим.

В 1997 году, во время съемок в киноленте «Анна Каренина», Марсо познакомилась с продюсером из США Джимом Лемли.

У знаменитостей начались отношения. В возрасте 36 лет актриса родила от Джима дочь, которую назвали Жюльет.

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В 2007 году Софи попробовала себя в режиссуре. В ее первой киноленте «Пропавшая в Довиле» принял участие Кристофер Ламберт, с которым Марсо была давно знакома. Между знаменитостями начался роман.

Влюбленные, суд по слухам, даже жили вместе, хотя официально отношения не регистрировали. В 2014 году знаменитости расстались.

Личная жизнь Софи Марсо сейчас

Актриса недолго была одинокой. Через год после расставания с Ламбертом она познакомилась с кулинаром Сирилом Линьяком. Несмотря на значительную разницу в возрасте (избранник младше артистки на 11 лет), их отношения складывались прекрасно.

Несмотря на зрелый возраст, Софи выглядит замечательно. Главными секретами своей красоты и стройности звезда считает здоровый сон, регулярные занятия спортом и минимум косметических средств. Марсо не любит делиться с публикой подробностями личной жизни. Но известно, что сейчас артистка уделяет больше времени себе и детям.

Знаменитость жалеет о том, что рано начала взрослую жизнь и серьезные отношения с противоположным полом. Но, по словам Софи, ей не нужно стыдиться прошлого. Ведь у артистки были прекрасные мужчины.

На вопросы о личной жизни звезда отвечает сдержанно. И говорит, что только в зрелом возрасте узнала, что такое одиночество, и научилась его ценить. Но тут же добавляет, что женщины переменчивы. И, возможно, она недолго будет одна.