Рэпера Элджея повторно потребовали наказать за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы вновь получил протокол об административном правонарушении в отношении рэпера Элджея (Алексея Узенюка), которого подозревают в пропаганде наркотиков.

«Материал в отношении Узенюка А. А. вновь поступил в суд. Ему вменяют ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей – для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Дата рассмотрения дела пока не назначена», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.