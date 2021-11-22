 

Рэпера Элджея повторно потребовали наказать за пропаганду наркотиков

22.11.2021, 13:26, Новости дня
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Зюзинский суд Москвы вновь получил протокол об административном правонарушении в отношении рэпера Элджея (Алексея Узенюка), которого подозревают в пропаганде наркотиков.

«Материал в отношении Узенюка А. А. вновь поступил в суд. Ему вменяют ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей – для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Дата рассмотрения дела пока не назначена», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.



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