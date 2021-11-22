Минобороны рассекретило документы о трубопроводе для блокадного Ленинграда

Минобороны опубликовало документы о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске малых подводных лодок «Малютка», сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.

«В рамках публикации рассекреченных архивных документов на сайте Минобороны опубликованы уникальные документы о Дороге жизни, в том числе о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске двух малых подводных лодок серии «Малютка», – передает ТАСС слова Жидко в ходе телемоста комитета Совета Федерации по обороне, посвященном 80-летию открытия Дороги жизни.

Он отметил, что благодаря деятельности сформированного штатного Экспедиционного центра Минобороны реализуется проект по изучению Ладожского озера. Найденная историческая военная техника и артефакты регулярно передаются в экспозицию филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».

Представитель военного ведомства подчеркнул, что большую роль в сохранении исторической памяти играет главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти». Одним из первых залов, созданных в музейном комплексе, стал зал «Блокада Ленинграда», в котором с помощью самых современных технологий создана экспозиция «Ледяная магистраль» с документальными свидетельствами и иммерсивными элементами погружения в историю.

По его словам, даже в условиях ограничений музейный комплекс посетили более 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, жителей столицы и зарубежных гостей.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда.