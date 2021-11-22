 

Российский рынок акций снизился до уровня лета

22.11.2021, 13:26, Новости дня
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Индекс Мосбиржи в ходе торгов снижался на 3,03% до 3 894,72 пункта, свидетельствуют данные биржевой площадки на 13.20.

Последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 3 900 пунктов 27 августа этого года, передает ТАСС.

По состоянию на 13.30 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 881,75 пункта (-3,35%). Индекс РТС падал на 4,53%, до 1 645,71 пункта.

В понедельник утром индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 4000 пунктов впервые с 21 сентября.



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