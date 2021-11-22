 

Мнение: Капитализм: руководство пользователя

22.11.2021, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Я собираюсь раскрыть правила жизни при капитализме. А то получается странно: экономическая система отличная, все возможности гражданам даёт, но недовольные граждане упорно не желают читать инструкции, из-за чего ведут себя как тот знаменитый пользователь со стаканом воды — то кусают грани, то тычутся носом в донышко, то выливают воду прямо себе на лицо.

Сейчас у нас начинает раскручиваться инфляция, при этом на Западе не тушат пожар, а только подкидывают в него новые и новые пачки напечатанных денег. Хоть Россия и находится несколько в стороне от общего безумия, однако грядущий кризис неизбежно заденет и нас. Россия в целом кризис однозначно выдержит, тут сомнений нет. Вместе с тем некоторые граждане, успевшие расслабиться за стабильные 20 лет путинской эпохи, могут столкнуться с весьма неприятными сюрпризами.

Мне регулярно пишут письма в духе «прочёл ваш блог, последовал вашим советам, теперь мои финансовые проблемы успешно разрешились». Я каждый раз радуюсь таким письмам, как ребёнок, однако всё же мой блог — скорее место для дискуссий, чем обучающий проект. Я пишу про политику, про технологии, про игровую индустрию, иногда на какие-то бытовые темы, но довольно редко и фрагментарно — про базовые правила жизни при капитализме. Непрошенные советы никому не нужны, вот я и стараюсь пореже рассказывать очевидные вещи в духе «носите зимой тёплую шапку, старайтесь приходить на работу трезвым».

Вместе с тем письма с житейскими и финансовыми вопросами продолжают приходить, так что я решил запустить уютный камерный обучающий проект для тех, кому всё же интересно выслушать мнение матёрого буржуя по поводу разных денежных тем. Называется он «Школа капитализма».

Проект платный, так что я смогу говорить там более прямо и откровенно, чем в основном своём блоге, на который только в ЖЖ и в Дзене подписаны 60 тысяч человек. Рецептов шавермы из собачатины там не будет, равно как не будет и прочих «капиталистических» ужасов, но будут прямые неполиткорректные зарисовки на темы «чего ждать от людей» и «как устроен наш грешный мир». Проект рассчитан на жителей всех капстран — главные правила обращения с деньгами в России, в Китае и в США одни и те же.

Собственно, все эти правила хорошо известны, и если вы знаете, где искать, вы можете собрать их по кусочкам из книг, статей и советов старших товарищей. Сложность в том, что по каждому вопросу вы можете найти несколько противоположных мнений, зачастую пристрастных. Определить, кто говорит дело, а кто фантазирует, бывает нелегко: даже старые предприниматели иногда пишут в своих книгах или откровенную ерунду, или верные, но удивительно третьестепенные вещи.

Чтобы не начинать с сухой теории, я решил сделать первую тему практичной и актуальной, написал про 10 способов покупки золота. Дальше я расскажу, стоит ли отдавать ребёнка в Большую Доту и прочий киберспорт, обрисую способы карьерного роста в фирмах разного размера, буду рассказывать про недвижимость и про дивидендных королей. Статьи для подписчиков первых двух уровней будут выходить два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Разбирать вопросы подписчиков третьего уровня я буду по мере поступления писем.

У меня есть уже список из доброго десятка тем, и если вы расскажете в комментариях, о чём хотели бы поговорить с опытным капиталистом, я с радостью дополню этот список в соответствии с вашими пожеланиями.

Прочесть первую статью и подписаться на проект можно вот здесь:

https://sponsr.ru/capitalism/

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября

25.03 / Писателя Александра Пелевина не смогли арестовать из-за нехватки мест в спецприёмнике

18.05 / Аналитик Класковский о новой встрече президентов России и Белоруссии: Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко

26.06 / Мнение: Серебренников приговорен к условному сроку

08.03 / Диетолог Пустовая назвала различия между детоксом и диетой

10.09 / Анну Семенович и Дмитрия Губерниева застали у ворот загородного поселка за страстным поцелуем

25.03 / Финалисты ArtMasters покажут режиссерские работы в рамках “Ночи театров”

01.06 / Как не испортить дорогой интерьер спальни? Три вещи, на которые надо обратить внимание, выбирая покрывало (и современные тренды)

10.09 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

17.03 / Скандалы: «Кто и сколько дал?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика