Названы продукты для улучшения памяти

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22.11.2021, 13:20, Разное
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Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о продуктах, которые помогут улучшить память. При дефиците определенных веществ в организме нередко наблюдается забывчивость.

В список попало авокадо. В этом продукте содержится огромное количество полезных жиров, клетчатка, калий, антиоксиданты. Также в составе присутствует пантоненовая кислота, положительно воздействующая не долгосрочную память. Если наблюдается дефицит данного элемента, организм станет ощущать усталость. Благоприятно на когнитивные функции влияет розмарин, это растение способствует лучшей концентрации. Оно полезно за счет ацетилхолина, который необходим для поддержки мозговых процессов.

Память улучшает регулярное употребление оливкового масла. Этот продукт нужно включить в рацион для профилактики болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили, что оливковое масло запускает процесс ликвидации внутриклеточного мусора.

На память положительно влияет зеленый чай. В напитке присутствует антиоксидант EGCG, генерирующий стволовые клетки.

Перечень замыкает шоколад с высоким содержанием какао. Он является источником флаванолов. Последние повышают снабжение головного мозга кислородом. Употреблять можно и легкий шоколад. К тому же этот продукт помогает бороться с сонливостью.



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