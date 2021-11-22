 

Чайная ложка соли в день увеличивает риск наступления инсульта почти на 20%

22.11.2021, 13:20, Разное
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Медики заявили, что употребление чайной ложки соли в день приводит к неприятным последствиям со здоровьем. В частности, на 20% возрастает риск наступления инсульта.
Как сообщают медики, взрослый человек в день должен максимально съедать 6 граммов соли в день. В то же время эксперты из Лондона решили, что этот показатель сильно завышен. Чрезмерное потребление соли провоцирует увеличение кровяного давления. В результате появляются проблемы со здоровьем.

В ходе проведения исследования исследователи обнаружили, что рост потребления соли в день на 2,5 грамма повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. В рамках научной работы авторы взяли анализ мочи у 10 тысяч здоровых взрослых людей. Этот способ измерения соли является самым точным. Выяснилось, что самым эффективным методом понижения кровяного давления сокращение потребления продукта.

Ученые призвали не сомневаться в результатах исследования. Они считают, что необходимо предпринимать прямые действия, направленные на снижение потребления соли.

Источник: inosmi.ru



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