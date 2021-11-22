“У тебя в сисях метафан”. Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

“У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?” – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

“Смотри-смотри! Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал”, – с улыбкой отреагировала Полякова.

Этот фрагмент можно посмотреть на 31-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Контекст:

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко и Поляковой, звездными детективами проекта являются также певица Настя Каменских и певцы Олег Винник и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

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