“Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину”. Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью

“Лиза и Алла. Совместные импровизации”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Алла умничка. В прекрасной форме. И с детьми успевает общаться, и за собой следит”, – прокомментировала подписчица investeksperiment.

“Прекрасные девчонки”, – написала natalibyrzeva1963.

“Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину, которая без таких вот встреч печалилась”, – отметил lunatic770.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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