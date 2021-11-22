 

“Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину”. Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью

22.11.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Лиза и Алла. Совместные импровизации”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Алла умничка. В прекрасной форме. И с детьми успевает общаться, и за собой следит”, – прокомментировала подписчица investeksperiment.

“Прекрасные девчонки”, – написала natalibyrzeva1963.

“Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину, которая без таких вот встреч печалилась”, – отметил lunatic770.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Le Figaro – французов признали чемпионами агрессивного вождения в Европе

24.09 / Социолог назвал главные факторы успеха «Единой России» на прошедших выборах

11.07 / Илон Маск снова раскритиковал самые популярные криптовалюты

30.12 / Минздрав хочет, чтобы в Украине в месяц проводили не менее 1 млн тестов на антиген для выявления COVID-19

15.01 / США передали Украине военные джипы и катера

28.08 / Боевики совершили провокационный обстрел вблизи Авдеевки – штаб ООС

29.09 / Макрон назвал отравление Навального попыткой убийства

28.01 / Ужесточить ограничения из-за коронавируса собрались в Чехии

24.07 / После массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человек

17.10 / Компания Infiniti выпустила обновленную версию кроссовера QX50

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика