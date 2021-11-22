 

Чистящие средства могут мешать работе антибиотиков

22.11.2021, 13:10, Разное
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Исследовательская группа из австралийского Университета Маккуори проверила, как сочетается популярное дезинфицирующее вещество бензалкония хлорид с антибиотиками и собственно бактериями. Учёных интересовали распространённые и довольно безвредные бактерии, которые обитают в почве, воде и человеческом кишечнике, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом могут вызвать опасные заболевания, включая пневмонию. В исследовании они фигурируют под коллективным названием ESKAPE, по первым буквам латинских названий этих микробов. 

Оказалось, что чистящие средства на основе бензалкония хлорида препятствуют действию аминогликозидных антибиотиков, которыми борются с инфекциями, вызванными ESKAPE. К тому же, если концентрация дезинфицирующего средства невысокая, как, например, во влажных салфетках или глазных каплях, у бактерий может вырабатываться устойчивость к антибиотикам. Авторы исследования призывают отказаться от чистящих средств на основе бензалкония хлорида в быту, оставив их только для больниц. 

Воздействие чистящих средств на мать повышает риск астмы у ребенка 

Если женщина задолго до беременности постоянно работала с дезинфицирующими химикатами, это может иметь серьезные последствия для здоровья ее потомства.  

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Специалисты уже давно бьют тревогу из-за антибиотикорезистентности бактерий: так, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что к отдельным препаратам возбудители болезней устойчивы почти на 100%. Есть опасения, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может усугубиться.



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