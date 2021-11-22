 

Siemens и РЖД договорились о разработке поезда для ВСМ

22.11.2021, 13:08, Новости дня
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Концерн Siemens заключил соглашение с РЖД на разработку высокоскоростного поезда для перевозок по ВСМ Москва – Санкт-Петербург, производство будет осуществляться на заводе «Уральские локомотивы», сообщил президент Siemens в РФ Александр Либеров на Российско-германском отраслевом форуме.

«Мы совместно с европейским партнером разрабатываем новый продукт, и это как раз высокоскоростной поезд, который должен будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 км/час… Сейчас такая работа начата (по подбору поставщиков – прим. ВЗГЛЯД). Мы прошли первый этап уже, недавно подписали первое соглашение с «Российскими железными дорогами», – цитирует РИА «Новости» Либерова.

По словам Либерова, разработка этого поезда началась до заключения соответствующих контрактов. «Сейчас концепция поезда уже подходит к завершению и начинается настоящая разработка. Производство этого поезда должно будет осуществляться на заводе «Уральские локомотивы», – добавил он.

Как сообщали РЖД в ноябре, инжиниринговый центр железнодорожного транспорта и компания «Сименс Мобильность» подписали соглашение о сотрудничестве при разработке высокоскоростного электропоезда.

РЖД, группа «Синара», немецкий концерн Siemens и «Уральские локомотивы» в октябре 2020 года подписали соглашение о намерениях по организации в РФ производства поездов для ВСМ.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. РЖД ведут разработку проектной документации ВСМ Петербург-Москва в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Стоимость ВСМ с учетом предоставления налоговых льгот оценивается в 1,39 трлн рублей. Время в пути займет 2 часа 15 минут без учета остановок. По предварительным подсчетам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 млн человек.

Напомним, в апреле РЖД анонсировали строительство заходов ВСМ в Москву и Петербург.



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