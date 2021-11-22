Обвинения в убийстве предъявили после ДТП с выпавшим трупом в Ленобласти

В Ленинградской области двум мужчинам, у которых из багажника выпал труп после ДТП, предъявили обвинение в убийстве и укрывательстве преступления, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному в укрывательстве преступления», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, при допросе двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к совершению преступления, а третий участия в убийстве не принимал.

Напомним, 20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.

Позже стало известно, что задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом оказался людоедом. Он признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук.

Задержанный заявил, что давно хотел убить человека и попробовать на вкус человеческое мясо. В «Сосновке» он подкараулил и зарезал незнакомого человека, отрезал от него часть тела, сварил у себя дома и съел.