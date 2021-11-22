В МИД обвинили Запад в «подтягивании» РФ к миграционному кризису в Белоруссии

Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Почему нас втягивают? Потому что признавать собственные ошибки коллективный Запад не любит и не может. Мне кажется, у него уже такая функция просто отсутствует», – передает ее слова РИА «Новости».

«Поэтому нужно придумать что-то, что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось. Поэтому нужен внешний фактор: в первую очередь «виновата» Беларусь, официальный Минск, прежде всего, виноваты граждане Белоруссии почему-то в сложившейся ситуации, ну заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос «кто виноват?» – добавила Захарова.

По словам дипломата, заявления Запада о том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши выгоден России, являются новой мифологемой в череде выдуманных историй.

«Это очередная мифологема из разряда тех мифологем, которые мы слышали, <…> поэтому к этому надо так и относиться. Есть факты? Предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали со страниц западной прессы только на протяжении последних семи лет в отношении Украины», – передает слова представителя МИД ТАСС.

Захарова подчеркнула, что в прошлые годы западные медиа тиражировали сообщения о «русских танках», которые якобы «провозили в гуманитарных конвоях», истории про «чуть ли не тоннели, которые строились между Россией и юго-востоком Украины, и, видимо, через них самолеты пролетали». Сейчас, по словам дипломата, только по украинской тематике в СМИ Запада накопились «тонны» информации для опровержения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.