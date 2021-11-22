Мнение: Адмирал Попов

Заявление адмирала Попова о том, что причиной гибели «Курска» стало столкновение с американской подлодкой, и он на 90 процентов уверен, что даже знает, какой именно, на самом деле никакого практического смысла не имеет. Кстати, Попов еще в 2000 году говорил об этом, но ему, видимо, намекнули, что самодеятельность не приветствуется.

Почему заявление Попова по факту ни о чем? (По крайней мере, при нынешнем режиме?) Потому что есть официальная версия произошедшего. И никто менять ее не будет. Это как если бы сейчас появился бывший офицер ФБР (АНБ, ЦРУ или еще какого спецведомства США) и сказал бы, что это он и его ребята на самом деле взрывали башни ВТЦ. Его бы вежливо выслушали, день-два пополоскали бы в СМИ и забыли. По той же причине — есть официальная версия. Все причастные награждены, все необходимые мероприятия, включая две войны, проведены, несколько миллионов человек убиты — и что теперь, все напрасно? Нет, ребята, террористы — так террористы. Доктор сказал — в морг, значит, в морг.

Попов, кстати, даже особо и не рискует, говоря о своей уверенности. История забыта, прихлопнута плитой и сдана в архив. Все иные версии произошедшего заведомо маргинальны, а потому не имеют никакой ценности.

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