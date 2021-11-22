 

Мнение: Чависты побеждают в Венесуэле

22.11.2021, 12:54, Разное
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На прошедших выборах в Венесуэле уверенную победу одержали чависты. Правая проамериканская оппозиция частично принимала участие в выборах, но многого она не добилась.
Чависты победили в 20 из 23 штатов страны, включая столицу страны. Явка составила 42% (самый высокий процент с 2002 года).
Вполне понятно, что среди шайки Гуайдо и в США продолжились вопли про "нелегитимный режим", "низкую явку" (в США на промежуточных выборах она как правило еще ниже чем в Венесуэле), "тиранию Мадуро", "происки России, Китая и Кубы" и т.д. и т.п. В общем, стандартный суповой набор пропаганды в тех случаях, когда американские марионетки проигрывают на демократических выборах. Вместе с тем, выборы показали, что оппозиция вполне себе могла принимать участие в выборах и даже кое-где побеждать чавистов. Но так как оппозиция больше опирается на одобрение Вашингтона, чем на поддержку местного населения, результат оказался немного предсказуем. Люди понимают, что при всех объективных социально-экономических проблемах Венесуэлы, во многом порожденных удушающими американскими санкциями, ставленники Вашингтона явно не та сила, с которой стоит связывать будущее Венесуэлы. Чависты же снова доказали, что несмотря на ворох социально-экономических проблем они по-прежнему сохраняют существенную поддержку в обществе, особенно среди бедноты и рабочего класса. Что не отменяет необходимости вести серьезную работу по улучшению ситуации в экономике и преодоления последствий санкций США.

США разумеется не остановятся, и помимо продолжения санкционного давления, наверняка будут разрабатывать новые операции с целью убийства президента Венесуэлы или его свержения. То есть, заниматься тем же самым, чем они десятилетиями занимались в отношении Кубы. И чем занимаются сейчас, в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Кстати, Никарагуа после победы Ортеги на выборах вышла из ОАГ, прямым текстом указав, что данная организация ныне является инструментом американского империализма. В общем, игнорируют гегемонистские устремления Доктрины Монро 2.0

Источник: Colonel Cassad



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