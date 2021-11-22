Genesis представила в Китае новый электрический кроссовер Electrified GV70

Премиальная марка Genesis презентовала на выставке в Гуанчжоу электрический кроссовер GV70 – Electrified GV70.

Новый экземпляр стал более привлекательным по внешнему виду. Изменения коснулись бамперов, решетки радиатора, выхлопной системы, которая имеет лишь декоративную функцию. В салоне использовали экологичные материалы. Под капотом электрокроссовера GV70 – Electrified GV70 установили 2 агрегата, которые выдают 600 л.с. мощности. Разгон до сотни достигает за 4,5 секунды.

Вместе с тем кроссовер получил улучшенные батареи с запасом хода около 500 километров. Пока производитель не называет сроки выхода электрического кроссовера GV70 – Electrified GV70, однако эксперты прогнозируют скорое поступление в продажу.