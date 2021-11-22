 

Ивар Калныньш назвал покойную Нину Русланову взрывной актрисой

22.11.2021, 12:28, Разное
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Актер Ивар Калныныш в беседе с РЕН ТВ прокомментировал смерть актрисы Нины Руслановой. Он выразил соболезнования ее родственникам. Актрису Калныныш считал взрывной.
Ивар Калныныш шокирован такими печальными известиями. Ему жаль, что уходят из жизни талантливые люди. Актер несколько раз работал вместе с Ниной Руслановой. Она была очень взрывной, играла детей, зверей. Театр потерял серьезную артистку.

Нина Русланова скончалась в возрасте 75-ти лет. Согласно неподтвержденным данным, она боролась с коронавирусом. Медики выявили у нее дыхательную недостаточность. Якобы звезда фильма «Афоня» отказывалась от госпитализации. 11 ноября она все-таки попала в больницу с мерцательной аритмией и вирусной пневмонией.

Источник: ren.tv



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