“Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны”. Экс-участница “НеАнгелов” Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве

“Были конкретные вещи, которые заставляли меня чувствовать себя неуверенной и вселяли комплексы. Я не могу сказать, что это Слава виновата. Потому что я в какой-то степени тоже позволяла это делать”, – заявила Вика.

Она отметила, что коллега упрекала ее в том то, что она более красиво одета или, наоборот, купила вещи не из последней коллекции.

“Мне многие говорят: “Почему нельзя было сразу же сказать: “Так нельзя”, по столу кулаком вот так взять и махнуть и сказать: “Не позволю!” Но всегда было одно “но”. Я понимала, что если кто-то один не будет покорнее, умнее и смиреннее, терпеливее, то у группы уже не будет смелости выступать вдвоем. Потому что если два человека будут друг друга буллить и оскорблять публично, то это приведет к чему? К разрушению только”, – заявила певица.

Артистка надеялась, что разрешить конфликт с Каминской ей поможет продюсер.

“Я всегда ожидала, что мне будут помогать со стороны – наш офис, коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны”, – призналась Вика.

По словам артистки, ей советовали разобраться в конфликте самостоятельно, а когда она пыталась это сделать, Каминская жаловалась на нее людям из окружения продюсера группы Юрия Никитина.

Момент с отстаиванием своей позиции всегда почему-то карался рассказами со стороны других людей. Рассказывали, что Слава жалуется на меня. “Вот ты то и это делаешь. Зачем ты это делаешь? Зачем ты поешь так?” Был случай, когда мне сказали: “Если не поговоришь со Славой, то мы вынуждены будем заменить тебя”. Я говорю: “Неужели у меня мало таланта, я плохо выступаю на сцене?” – рассказала Вика.

На уточняющий вопрос Доротюк, говорил ли это Никитин, артистка ответила отрицательно.

“Он конкретно этого мне не говорил, но были люди, которые просто имели к нему близкое отношение”, – уточнила она.

“Физическое насилие было по отношению к тебе?” – спросила у певицы ведущая.

“К сожалению, должна признать, что у Славы был момент, и не один, когда были рукоприкладства. И я очень сильно переживала. Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос. Это страшно вспоминать, потому что голова у меня болела неделю. Вот тогда я поняла, что боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе. Я могла ничего не говорить, а человек мог просто найти повод”, – заявила артистка.

По словам певицы, в тот раз поводом для драки стало ее опоздание на 15 минут.

“Я, в свою очередь, объясняла, что не надо так со мной, я не позволяю. На что было еще больше агрессии и происходило то, что происходило. Были гром и молния”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, в котором была запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги.

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