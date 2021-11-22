“Тянет его за яйца”, “Огромная ошибка Наташи”. Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын

“После музыкально-эмоционального погружения в удивительный песенный мир, созданный маэстро Игорем Николаевым на фееричном концерте в “Крокусе”, мы с Архипом выбрали культовую песню “Комарово” для старта в проекте “Две звезды”!” – написала она.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Мне эта суета напоминает закострюльное шоу Волочковой”, – прокомментировала подписчица madonna531.

“Огромная ошибка Наташи, что она тащит на сцену сына. Голоса ноль. Возомнит себя, не дай бог, певцом. Нам хватает Бузовой”, – написала rhfc.r.

“Тянет его за яйца”, – заявил sasha.petrovskiy.7.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

Шоу “Две звезды. Отцы и дети” выходит на российском “Первом канале”. В анонсе шоу отмечается, что исполнители, согласно правилам, поют вживую.

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