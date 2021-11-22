 

Брежнева в ультрамини перепела хит “ВИА Гры”, который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео

22.11.2021, 12:22, Новости дня
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“Вера Брежнева закосплеила саму себя из двухтысячных. Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного тогда маникюра и аксессуаров до ультрамини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы”, – говорится в релизе.

Артистка посвятила премьеру 19-летию со дня кастинга, который “изменил ее жизнь”

“Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг, который изменил мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с легкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали”, – заявила Брежнева. 

ВИДЕОВидео: Meladze Music / YouTube
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. 

Песня “Не надо” вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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