 

Патрушев привез на Шри-Ланку партию «Спутника V»

22.11.2021, 12:14, Новости дня
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку и привез в эту страну партию российской антиковидной вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«Самолетом, на котором прибыл Николай Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В январе посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 4 марта Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В том же месяце власти Шри-Ланки решили приобрести «Спутник V» для программы вакцинации населения.

Напомним, 4 мая Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V».



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