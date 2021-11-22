Патрушев привез на Шри-Ланку партию «Спутника V»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку и привез в эту страну партию российской антиковидной вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«Самолетом, на котором прибыл Николай Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В январе посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 4 марта Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В том же месяце власти Шри-Ланки решили приобрести «Спутник V» для программы вакцинации населения.

Напомним, 4 мая Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V».