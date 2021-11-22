В РФ разрешили заключать трудовой договор удаленно

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удаленно.

Документ разработан для оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками. Закон закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Такой формат создает большие возможности для удаленного трудоустройства. Авторы инициативы поясняли, что соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, передает РИА «Новости».

Работники смогут подписывать договоры электронной подписью без посещения отдела кадров. Также сотрудники смогут оперативно получать услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.

Требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет сотрудников, а те могут отказаться от него по желанию.

Законом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов.