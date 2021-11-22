 

Россияне высказались о фильмах с гомосексуальными отношениями

22.11.2021, 12:14, Новости дня
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Большинство россиян считают необходимым запретить показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, в том числе и в онлайн-кинотеатрах, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, 57% россиян отметили, что следует запретить показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, 41% высказались против запрета, указав, что достаточно указать возрастные ограничения 18+. Еще 2% затруднились ответить на вопрос, сообщается на сайте ВЦИОМ. 

Также среди граждан от 18 до 24 лет 72% считают, что запрет не нужен, среди респондентов от 60 и старше за этот вариант высказались всего 33%.

Согласно данным ВЦИОМ, 80% опрошенных россиян считают, что в фильмах и сериалах с возрастным ограничением 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями. 18% респондентов полагают, что показывать такие сцены можно. 

При этом большинство россиян – 68% – вообще не пользуются онлайн-кинотеатрами, стриминговыми сервисами, где можно смотреть фильмы и сериалы. Те, кто все-такими такими сервисами пользуется, отдают предпочтение «Кинопоиску» (36%), IVI (30%), ОККО (26%).

Любопытно, что те, кто смотрит фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, в большинстве своем не встречали сцены с гомосексуальными отношениями (81%) или сексуальными отклонениями (88%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в РФ предложили запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Такую идею обсудили на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

Психолог рассказал газете ВЗГЛЯД, как фильмы с сексуальными девиациями влияют на поведение взрослого человека.



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