Мнение: Силовая структура

Санитарные врачи куют железо, не отходя от кассы. Попова предложила внести изменения в законодательство, усилив позиции ее ведомства. Самый любопытный момент в изменениях — создание «института санитарного расследования». Что по сути, делает РПН силовым ведомством, так как расследование — это уже полноценный комплекс силовых мероприятий. С соответствующим функционалом. Так что эпидемиологический спецназ в таком случае — это уже не фантастика. Людям в малиновых пиджаках с погонами теперь не придется просить коллег из параллельного ведомства прислать ОМОН, справятся сами.

Следователи, спецназ, а там, понятно, бронетехника и огнеметы. Нужно же как-то по-быстрому ликвидировать очаги эпидемиологического заражения. Опять же, боевая авиация — гонять зараженных коров по полям. В общем, все как у людей.

А начинали, как всегда — с рэкета ларьков и магазинов. Поднялись-то как…

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