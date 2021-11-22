 

ABT Sportsline объявил начало предзаказов на Audi RS6-S и RSQ8-S

22.11.2021, 11:54, Новости дня
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Известное ателье ABT анонсировало начало приема заказов на модернизированные версии Audi RS 6 Avant и RS Q8.

Следует отметить, что обе модели имеют идентичный 4-литровый турбированный агрегат на 600 л.с. Вместе с тем предложенные обновления сотрудниками ателье позволят добиться 700 и 740 л.с. в разных модификациях. Кроме того, достоинством нового универсала и кроссовера станет пневматическая подвеска с различными режимами.

В Сети уже доступны подробные сведения относительно предложенных доработок, позволяющих получить максимальное удовольствие от управления моделями Audi RS 6 Avant и RS Q8. В салоне автомобилей установлены карбоновые накладки, а также применены более качественные спинки.



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