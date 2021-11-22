Скандалы: Бриллианты, муж с саксофоном и фразы с огоньком

Чем известна в Симферополе задержанная за взятку глава крымского Минкульта Арина Новосельская

Следственный комитет возбудил уголовное дело против министра культуры Крыма 45-летней Арины Новосельской. Её подозревают в получении особо крупной взятки от застройщиков Крымского государственного центра детского театрального искусства (Театра кукол) на улице Горького, 9 в Симферополе. Деньги ей якобы ещё в 2018 году передал представитель одного из подрядчиков — петербургской фирмы «Меандр». Компания получала от Минкульта Крыма наиболее выгодные госзаказы.

На строительство нового пятиэтажного здания для детского театра планировалось потратить около миллиарда рублей. Ввести его в эксплуатацию власти обещали уже в декабре 2019 года. Но по итогу объект не достроен до сих пор, все работы на данный момент заморожены. Контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков. Арина Новосельская прикрывала «Меандр» до последнего. Она утверждала, что задержка якобы связана с «перепроектированием» из-за возникших технических сложностей.

Вот так выглядела стройка на февраль 2020 года.

Возможно, театр кукол — это далеко не единственный объект, возведение которого вызвало у следователей вопросы к «Меандру». Точно так же затянулась реконструкция Митридатских лестниц. Этот тендер тоже пришлось передавать на переделку новому подрядчику. К компании возникли серьёзные претензии и по реконструкции Воронцовского дворца в Алупке. Новая кровля не выдержала первого же дождя.

В конце августа 2021 года Минкульт Крыма даже обратился с иском в Арбитражный суд региона о взыскании с «Меандра» почти 25 млн рублей за то, что компания так и не устранила недостатки в Воронцовском дворце. Не исключено, что у бизнесменов появились вопросы к главе Минкульта Новосельской, которая, по версии следствия, ранее якобы взяла деньги за покровительство. Что-то на переговорах пошло не так, после чего правоохранители и узнали о взятке в 25 млн рублей.

Со скандалами, срывами сроков, исками в суды и уголовными делами закончились дорогостоящие работы «Меандра» по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Ханского дворца в Бахчисарае и здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе.

За «Меандром» давно тянутся скандалы. Гендиректора фирмы Елену Завадскую и фактического, по мнению следствия, владельца Евгения Ярмоша задержали ещё год назад. Но по другому делу — о хищении 191 млн рублей при реставрации Петербургской консерватории. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. С тех пор они в СИЗО.

Следователи уже провели обыски дома и в рабочем кабинете Новосельской. После этого её доставили в региональное управление СК России в Симферополе. Следствие уже обратилось в суд с просьбой об аресте чиновницы. Ночь Новосельская проведёт в изоляторе временного содержания.

Губернатор республики Сергей Аксёнов уже прокомментировал задержание.

— Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всём разберутся и сделают выводы в соответствии с законом, — написал он в своих соцсетях.

Эпатажный министр

Впервые на федеральном уровне Арина Новосельская прославилась тем, что публично выругалась матом на правительственном видеосовещании весной этого года. Чиновница неожиданно прервала речь Сергея Аксёнова фразой: «Да *** твою мать, поставили, как обезьяне», — имея в виду микрофон. Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?» В итоге чиновница отделалась простыми извинениями.

Вскоре Арина стала героем мемов на местном уровне. В Керчь прибыла официальная делегация из Москвы. Новосельская провела гостям экскурсию по знаменитой Митридатской лестнице. Указывая на скульптуру грифона (неотъемлемая часть символики города на протяжении многих веков), она заявила: «Это символ города — орлолев». Над её «орлольвами» смеялся весь город.

Совсем недавно, 1 сентября, министр культуры ездила по школам, чтобы лично поздравить с Днём знаний учеников. Для визитов она выбрала белый полупрозрачный брючный костюм, сквозь который просвечивало бельё. Родители школьников посчитали наряд вульгарным и неуместным на школьной линейке.

Новосельская вообще запомнилась яркими образами. Например, иногда на её шее появлялось колье, усыпанное бриллиантами, а в ушах — такие же серьги. В 2019 году министр заявила доход в 2,7 миллиона рублей.

Чиновник-музыкант

Арина Новосельская родилась в Екатеринбурге, вскоре её семья переехала в Симферополь. Судя по официальной биографии, министр получила хорошее образование. С золотой медалью окончила школу, с отличием — Симферопольское музыкальное училище им. Чайковского, затем обучалась в аспирантуре Донецкой государственной консерватории имени Прокофьева и магистратуре Крымского университета культуры, искусств и туризма. Ещё у неё есть диплом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Её карьера началась с преподавания игры на фортепиано. В начале нулевых она уже была директором местной школы эстетического воспитания. С 2007-го трудилась помощником депутата Верховной рады Украины от Партии регионов. Спустя два года стала замминистра культуры Крыма. После того как республика вернулась в состав России, её повысили до министра.

Если судить по базе СПАРК, то по паспорту Новосельская вовсе не Арина, а Вера. Она уже объясняла этот казус.

— Мой папа, Питаш Вадим Николаевич, обрусевший китаец. Меня назвали китайским именем, которое не прошло в загсе, и написали первое попавшееся — Вера. Потом вся семья решила, что Верой я не буду, и стали называть меня Ариной, — сообщила Арина-Вера в одном из интервью.

В 2016 году в Крыму закрыли производственно-коммерческое малое предприятие «Ардан». Им в разное время владели Вадим Сергеевич Питаш, Сергей Николаевич Питаш и Сергей Вадимович Питаш. Последний является братом министра культуры Крыма. Он инвалид, прикован к постели, сочиняет стихи.

Муж министра — 72-летний Александр Новосельский. Известный саксофонист и нотариус в одном лице. Он выпускник Одесской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств Украины, обладатель Гран-при Всемирного конкурса джазовых исполнителей в Нью-Йорке, участник международного джазового проекта «Окно в Израиль». А нотариальная контора Новосельского находится в Симферополе на улице Горького. У четы Новосельских есть 21-летний сын Давид. Он будущий медик, учится в Москве в Первом МГМУ им. Сеченова.

У задержанной чиновницы нет дорогих активов. По некоторым данным, она с мужем занимает две квартиры в Симферополе на Ленинском бульваре, 22 — это 70-летний дом.

Егор Пережогин

Оригинал материала: «Лайф»

«Наша Версия», 18.11.21, «Прощай, Макеевка!»

За что Сергей Аксёнов «слил» министра культуры Крыма Арину Новосельскую

Новосельскую обвиняют в получении взятки – 25 миллионов рублей. По делу трёхлетней давности. Расхожая по нынешним крымским меркам история – скольких нечистых на руку министров уже посадили и сколько ещё сядет.

Но эпизод с Новосельской, между тем, этапный и показательный. Он знаменует конец «макеевского» присутствия в Крыму – по всей видимости, Сергей Аксёнов всё же решился распрощаться со своими могущественными попутчиками. А вот что будет дальше, и не станет ли следующей жертвой сам Аксёнов?

Про Новосельскую нужно понимать вот что. Преподавательница музыкальной школы начала путь в политике в 2007 году – помощницей депутата Верховной Рады Елены Нетецкой. А Нетецкая была не просто членом Партии регионов Виктора Януковича – она была из Макеевки. Коренная «макеевская» — при Януковиче это было чем-то сродни родовому дворянству. В бытность Януковича премьером, а затем президентом Украины вся Макеевка (от заштатного парикмахера до ветеринара, и это не шутка) двинула во власть, со всем ей присущим местечковым напором. Так вот, Новосельская, желая того или нет, оказалась «макеевской» — служа при Нетецкой. В 2009-м, когда Янукович ещё не стал президентом, но уже расставлял повсюду своих людей, на Крым им был отряжен Василий Джарты, в просторечии – Вася-Бита, бывший макеевский бандюган. В марте 2010-го он возглавил крымский Совмин, его приспешница (и, поговаривают, не только) Нетецкая стала министром Совета министров («министром без портфеля»), а Новосельская стала замминистра культуры. Культурой она, впрочем, никогда не блистала.

В 2014-м «макеевские», к тому времени чуть ли не в полном составе перебравшиеся в Крым, протолкнули Новосельскую в министры (Нетецкая российскую власть не признала, а Джарты сгорел от болезни). Таким образом, Новосельская была как бы лоббистом в крымском правительстве интересов «макеевских». То ли бандитов из прошлого, то ли понаехавших нынешних, с огромными деньгами и ещё большим нежеланием возвращаться на воюющий Донбасс. Само собой, Новосельская могла и умела «решать вопросы». Почти любой сложности. Одновременно она жёстко блокировала возвращение в Минкультуры легендарного Михаила Голубева, сопредседателя Русскоязычного движения Крыма (а ранее – Республиканского движения, породившего Юрия Мешкова, первого президента автономии). Между тем, Аксёнов, по всей видимости, мог быть чем-то обязан покровителям Новосельской («макеевским») и несколько раз спасал её карьеру. Но, видимо, в свете недавнего оттока «макеевских» с полуострова (о его причинах как-нибудь в другой раз), прежние договорённости несколько обесценились, и у Аксёнова появилась возможность скинуть ненужный балласт в лице Новосельской. Ну, а дело со взяткой трёхлетней давности было всего лишь предлогом.

Александр Артищенко