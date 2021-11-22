В “Шоумаскгоон” победила Диана Анкудинова: 18-летняя певица посетовала на свою невостребованность на современной эстраде

На минувших выходных на канале НТВ показали финал проекта «Шоумаскгоон». Победительницей стала восемнадцатилетняя Диана Анкудинова, которая ранее уже заняла первое место в проекте «Ты супер». Несмотря на такие достижения, начинающая певица посетовала на свою невостребованность в мире современного шоу-бизнеса.

Самобытная артистка

За все выпуски шоу Диана набрала в общей сложности 468 баллов. На втором месте с отрывом в 25 баллов оказалась Карина Кокс, а «бронза» досталась Анатолию Цою.

Диане как победительнице вручили памятную статуэтку. Девушка не смогла сдержать эмоций и прослезилась на сцене.

Анкудиновой не привыкать завоевывать первые места, хотя были эпизоды, когда на телепроектах начинающая певица терпела фиаско. Например, четыре года назад она прошла кастинг на шоу «Голос. Дети», но провалилась уже на этапе слепых прослушиваний. Однако ее выступление не оставило равнодушными зрителей: уж больно понравились аудитории самобытный голос Дианы, ее необычный и запоминающийся тембр.

Откровенное признание

Несмотря на выдающиеся вокальные данные, Анкудинова признается, что пока ее не позвали ни на один новогодний проект. По словам певицы, она не знает, хотят ли ее видеть на эстраде продюсеры и «сильные» мира шоу-бизнеса. Пока никаких предложений о сотрудничестве не поступало. Отсюда и появились слухи о невостребованности Дианы, которые сама она не отрицает. Пока что артистка зарабатывает тем, что гастролирует по стране со своими концертами.

Напомним, что Анкудинова воспитывалась в приемной семье. Именно своим новым родителям она обязана успехом, ведь они с детства помогали ей развивать вокальный талант. О биологической матери Дианы известно немного. Известно, что родительница объявилась после выхода на экраны шоу «Ты супер!» Она пригрозила Диане физической расправой за то, что та в интервью рассказала об издевательствах со стороны матери в детстве. После этого Анкудинова вместе с приемной мамой написала заявление в полицию по поводу угрозы жизни. Биологическая мать с тех пор не объявлялась.