 

Нина Русланова опасалась проклятья старой подруги Валентины Малявиной

22.11.2021, 11:34, Разное
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Актриса Нина Русланова опасалась проклятия подруги и коллеги по цеху Валентины Малявиной. Такой информацией поделилась дочь покойной артистки.
Нина Русланова и Валентина Малявина крепко дружили очень много лет, но из-за не приятного события прекратили общаться. Первая говорила, что ее публично прокляли. Русланова начала дружить с Малявиной, когда работала в театре имени Вахтангова. Отношения между двумя известными артистками испортились, когда в 1978 года скончался актер Стас Жданько. С ним встречалась Валентина Малявина.

Дело о смерти Стаса Жданько оказалось очень странным. Близкие артиста не раз просили правоохранителей пересмотреть материалы. Нина Русланова и ее супруг проходили по делу в качестве свидетелей. После вынесения обвинительного приговора Валентина Малявина прокляла бывшую подругу и ее дочь. Она заявила, что у них никогда не будет счастья. Когда Малявина отбыла срок, то сразу же отправилась к Руслановой. Они поговорили, и каждая стала жить своей жизнью.

Дочь актрисы заявила, что проклятие не сбылось, но ее мать постоянно переживала по этому поводу. Она была уверена, что наследница не вышла замуж именно из-за Малявиной. Последняя скончалась три недели назад. Нины Руслановой, в свою очередь, не стало 21 ноября.

Источник: 7days.ru



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