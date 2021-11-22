 

31,5% украинцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 – Ляшко

22.11.2021, 11:28, Новости дня
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“С начала вакцинальной кампании проведено 22 млн 669 тыс. прививок. Сейчас 41% украинцев старше 18 лет получили минимум одну дозу вакцины, 31,5% вакцинированы полностью”, – сказал министр.

По его данным, вакцинированы почти 5,5 млн украинцев старше 60 лет. 

Ляшко сообщил, что еженедельно в Украине делают 1,6 млн прививок, такие темпы вакцинации сохраняются четыре недели. На прошлой неделе в стране было сделано 1,7 млн прививок. Больше всего вакцинировали в Киеве, Киевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

“Среди аутсайдеров снова Закарпатская область”, – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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