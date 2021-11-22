 

Под Николаевом охотники обстреляли автомобиль, решив, что в нем браконьер – полиция

22.11.2021, 11:28, Новости дня
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В полицию обратился 50-летний мужчина, который заявил, что неподалеку от села Украинка неизвестные во время движения обстреляли его автомобиль Hyundai Tucson.

“Потерпевший ехал через поле, когда его начали преследовать незнакомцы на автомобиле “Нива”. Мужчины догнали заявителя, въехав в его транспортное средство, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять также из ружья по автомобилю потерпевшего”, – говорится в сообщении.

В результате водитель Hyundai Tucson получил ранения руки и головы и был отправлен в больницу.

Охотники свои действия объяснили тем, что, когда увидели в поле автомобиль, решили, что им управляет браконьер.

“Чтобы убедиться в этом, начали ехать за ним, а когда тот стал уезжать и стрелять, открыли ответную стрельбу”, – рассказали в полиции. 

Участники конфликта были доставлены в отделение полиции. Следователи выяснили, что, кроме пострадавшего, стрелял 36-летний одессит. Он задержан. Правоохранители изъяли оба охотничьих ружья.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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