 

“Машуня, какой красивый животик”. В сети обсуждают свежие фото Ефросининой

22.11.2021, 11:28, Новости дня
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Телеведущая засветила голый живот и декольте.

Фото были сделаны в студии программы “Лига смеха” на “1+1”, членом жюри которой является Ефросинина.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

“Машуня, какой красивый животик”, – отметила подписчица pylovkateryna.

“Офигенная. Наконец-то я вижу вас такой!” – отметила krupskaya_viktoria.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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