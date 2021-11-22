Определена дата прощания с Ниной Руслановой

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22.11.2021, 11:20, Новости дня
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Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

«Прощание пройдет 24 числа (ноября) в Доме кино в 11.00», – сказала РИА «Новости» Гущина, уточнив, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

По словам актера Александра Михайлова, Русланова была талантливым человеком, со своими характером и мощной энергетикой, передает канал «360». 

«Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», – сказал Михайлов.

В свою очередь иллюзионист Амаяк Акопян завил, что актриса блистала не только на театральной сцене и в кино, но и на эстраде, что дано немногим ее коллегам.

«Не все актеры и актрисы способны были выйти на сцену эстрады и так же талантливо и ярко играть и работать, как они это делали в театре и кино. Она принадлежала к той категории актрис, которые блистательно могли работать в театре, в кинематографе [и на эстраде]. <…> Она была уникальна в своем амплуа», – рассказал Акопян.

По его словам, Русланова рассказывала зрителям с эстрады о своей любви к профессии и делилась особенностями работы актеров. Акопян признался, что актриса произвела на него волшебное впечатление во время своих выступлений.

«Светлая память. <…> Это более чем грустно, потому что не просто уходит плеяда лучших артистов. Эпоха уходит, а вместе с ней уходят и великие мастера, волшебники», – добавил Акопян. 

Уход Нины Руслановой из жизни – это большая боль. В работе она была для молодых актеров палочкой-выручалочкой, так как поднимала планку до своего уровня, поделился с «360» своими эмоциями после смерти Нины Ивановны.

Тем временем актер Анатолий Журавлев отметил, что уход Нины Руслановой из жизни – это большая боль, поскольку она была для молодых актеров палочкой-выручалочкой, так как поднимала планку до своего уровня. 

«Великая актриса, родная наша мать. <…> Это по-человечески больно, потому что Нина – она и [как] мать, и как воспитатель, и как наставник, и как педагог. Как палочка-выручалочка была у нас на площадке, понимаете? Она старалась, чтобы мы – молодые, условно говоря, по сравнению с ней актеры – соответствовали ее планке. Она поднимала ее», – рассказал Журавлев.

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Источник сообщил, что причиной смерти Руслановой стал коронавирус. 

Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик». Она является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана».



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