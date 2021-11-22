В РФ запустили партнерство по строительству коллайдера «Супер C-тау фабрика»

Десять российских и зарубежных университетов и институтов объявили о создании партнерства по строительству электрон-позитронного коллайдера «Супер C-тау фабрика», нацеленного на изучение процессов за пределами Стандартной модели физики частиц, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Новый эксперимент позволит максимально точно измерить многие параметры строения материи нашей Вселенной. Совместные измерения свойств так называемых прелестных частиц и измерения очарованных частиц позволят получить наиболее полное представление о Стандартной модели, базовой модели строения мироздания», – сообщил ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Федор Ратников.

Супер С-тау фабрика – один из шести проектов класса мегасайенс, отобранных правительственной комиссией для реализации на территории Российской Федерации, передает ТАСС. Проект включает создание электрон-позитронного коллайдера и детектора для анализа получаемых в результате столкновений данных.

Главная цель проекта будет заключаться в исследовании свойств тяжелых частиц, содержащих в себе так называемый «прелестный» кварк. Эти опыты помогут ученым понять, что происходило на первых этапах развития Вселенной, а также проверить недавно открытые свидетельства существования «новой физики» за пределами Стандартной модели.

Строительство нового электрон-позитронного ускорителя для этого проекта планируется в Сарове в Нижегородской области в рамках создаваемого там госкорпорацией «Росатом» Национального центра физики и математики. Для реализации этого проекта было создано партнерство с участием восьми российских научных центров и двух зарубежных организаций.

Первым руководителем партнерства «Супер C-тау фабрика» был избран Павел Пахлов, главный научный сотрудник Физического института РАН и ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ. Работой партнерства будет руководить совет, в который войдет по одному представителю каждого участника проекта по строительству коллайдера. После начала финансирования партнерство будет преобразовано в научную коллаборацию, участники которой будут непосредственно задействованы в постройке установки в Сарове.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что три из шести предложенных Россией проекта класса «Меганаука» получили иностранную финансовую поддержку.