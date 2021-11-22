Терпела слухи об изменах и отпустила мужа к молодой: как сложилась жизнь первой жены Олега Газманова после развода

Олег Газманов встретил будущую жену Ирину в студенческие годы – тогда будущий певец еще не был популярен. Пара поженилась в 1975 году, а через шесть лет на свет появился их наследник Родион. Если Зинаида Абрамовна, мать артиста, долгие годы не могла принять невестку, то семья Ирины по-настоящему полюбила ее избранника.

После того как супруги перебралась в Москву, а о певце наконец заговорили, отношения в семье Газмановых дали трещину. Жене артиста часто приходилось выслушивать сплетни об изменах мужа. Но развелась пара только спустя 20 лет брака. Причиной стала новая любовь певца.

Олег Газманов встретил Марину Муравьеву на улице во время гастролей в Воронеже – тогда ей было всего 18 лет. Девушка поддалась на уговоры мужчины, который был вдвое старшее ее, и согласилась прийти на его концерт. Однако после Марина оборвала связи с женатым артистом и через несколько лет вышла замуж за другого мужчину и родила первого наследника. Только после развода с первым мужем певец вновь появился в ее жизни. На этот раз Газманов сделал все, чтобы быть с возлюбленной.

Несмотря на то, что исполнитель оставил семью ради Марины, он не переставал помогать как бывшей жене, так и сыну Родиону. Он ставил близким почти все имущество и почти 20 лет добровольно высылал приличные деньги. К тому же, артист оплатил дорогостоящее обучение наследника в Англии.

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Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)

Сейчас о жизни Ирины известно не так много. Женщина является непубличным человеком и не любит делиться подробностями личной жизни с посторонними людьми. Экс-супруга певца по-прежнему носит звездную фамилию – она не вышла замуж во второй раз и не завела новых детей. Родион Газманов рассказывал, что его мать живет в Калининграде, часто приезжает в Москву и помогает сына как добрым словом, так и критикой.