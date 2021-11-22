Наивность молодости – Личное мнение

Меня поражает наивность молодости. В 17 быть красивой совсем несложно — даже если ты немного жирненькая, это прекрасно.

Кожа гладкая. Целлюлит не бугрится. Вся такая ладненькая… Лет до 22, ага. Максимум — до 25.



Фото: Соцсети

А дальше — пусть даже ты и не разжирела особо, качество тела уже не то. Там, где была дельфинья упругость, становится рыхло, вяло и неприятно.

При этом, что забавно — цифры на весах остаются те же. Как в 17 была 55, так и в 25 — опять 55.

Что происходит?

А происходит вполне естественный физиологический процесс. Жир на костях превращается в целлюлит, и с ним можно ещё жить в одежде, но вот уже без — как-то совсем не очень. Да и на ощупь — не то.

Дрябленько. Вяленько. Уныло.

И это я ещё не говорю о тех, кто реально набирает вес — таких большинство. Тут вообще всё становится очень грустно.

Ещё очень молодая — 25-35, а выглядишь тёткой.

К счастью, есть способ с этим успешно бороться. Грамотные тренировки меняют качество тела.

Достаточно всего лишь изменить пропорции: заменить жир, такой незаметный в 17, но уже неприятный в 25, на мышцы.

И вуаля!

Повторю: нет никакого смысла смотреть, сколько вы весите. Эта цифра вообще ни о чём. Даже если вы, недовольные своими 55 кг, сбросите 10 кг, то станет только хуже — дистрофия ещё никого не украсила.

Смотреть нужно на состав тела: процент жира, воды, мышц. И бороться не за снижение килограммов, а за повышение процента мышечной массы.

Только такое «похудение» улучшит вас. Похудение я взяла в кавычки, потому что при тех же объёмах, цифра в кг будет даже больше, потому что удельный вес мышц выше удельного веса жира.

Не в первый раз рекомендую весы, которыми сама пользуюсь много лет: умные весы Picooc.

Picooc анализируют состав вашего тела по 14 параметрам. Они определяют, каков процент жира в теле, сколько мышц, воды и какова масса костной ткани, сколько калорий тратит ваш организм и даже ваш биологический возраст.

Работа Picooc основана на биоимпедансе: вы становитесь на весы босыми ногами, они пропускают через тело неощутимый разряд тока — датчики сканируют тело, а результаты сохраняются в бесплатном русифицированном приложении Picooc на смартфоне.

Готово — вы знаете о своём тщедушненьком, но вялом тельце всё.

Или, что чаще бывает, вы смотрите не только на свой большой вес, но и понимаете, что жир — это основная часть того, что вы есть.

Если такое не заставит вас заняться своим здоровьем и красотой, то ничего не поможет. Но всё-таки я надеюсь, что вы — нормальные люди и хотите быть красивыми и здоровыми.

Теперь про комфорт использования. У Picooc очень удобное приложение. Многие видела, но это — лучшее.

В приложении вы узнаете не только свой вес, но и получите полную информацию о состоянии вашего тела. Тут не просто набор каких-то цифр. Приложение строит понятные графики, по которым легко следить за прогрессом.

И сразу понятно, в чём проблема, если вес никак не уходит или мышцы никак не растут.

Удобно отслеживать как показатели текущего взвешивания, так и динамику за выбранный период — это чрезвычайно важно для понимания, так ли вы всё делаете.

Ну и, пусть это не очень важно для качества тела, умные весы Picooc ещё и красивые.

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