 

GAC представила электрокар Aion LX Plus

22.11.2021, 11:00, Новости дня
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Китайская компания GAC презентовала на выставке в Гуанчжоу новый электрокар под названием Aion LX Plus.

Автомобиль получит увеличенный запас хода до 1000 километров. Вместе с тем модель получит несколько модификаций, отличающихся мощностью. Кроме того, заявленные силовые установки имеют 245 и 326 л.с. соответственно. В топовом исполнении новый электрокар Aion LX Plus сможет выдать до 725 л.с. за счет примененных двух силовых агрегатов.

Производитель пока не намерен раскрывать все достоинства электрической модели, тогда как и сроки начала серийного выпуска Aion LX Plus не сообщаются. По поводу географии продаж автомобиля сведения также отсутствуют.



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