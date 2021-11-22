GAC представила электрокар Aion LX Plus

Китайская компания GAC презентовала на выставке в Гуанчжоу новый электрокар под названием Aion LX Plus.

Автомобиль получит увеличенный запас хода до 1000 километров. Вместе с тем модель получит несколько модификаций, отличающихся мощностью. Кроме того, заявленные силовые установки имеют 245 и 326 л.с. соответственно. В топовом исполнении новый электрокар Aion LX Plus сможет выдать до 725 л.с. за счет примененных двух силовых агрегатов.

Производитель пока не намерен раскрывать все достоинства электрической модели, тогда как и сроки начала серийного выпуска Aion LX Plus не сообщаются. По поводу географии продаж автомобиля сведения также отсутствуют.