Электрический минивэн SAIC Maxus Mifa 9 официально дебютировал в Китае

Китайский концерн SAIC объявил о выходе нового электрического минивэна Maxus Mifa 9.

Новая модель обладает увеличенным запасом хода до 520 километров. Предполагается, что электрокар начнут продавать также на европейском рынке. Автомобиль имеет расширенные опции, включая привод всех кресел, опции массажа и вентиляции. Кроме того, модель получила электрический агрегат с мощностью 245 л.с

Приобрести новый минивэн Maxus Mifa 9 станет возможным на китайском рынке весной 2022 года по цене от 170 тысяч юаней. Вместе с тем в продажу запустят и топовую комплектацию, которая оценивается производителем в 380 тысяч юаней. Остальные характеристики пока не озвучены китайским брендом и будут объявлены уже в скором времени.