 

В Атланте из-за выстрела в аэропорту произошла паника и пострадали три человека

22.11.2021, 10:38, Новости дня
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В США в международном аэропорту Атланты прозвучал выстрел, который привёл к массовой панике, передаёт CNN. В результате этого инцидента пострадали три человека, которые получили травмы во время эвакуации.


Reuters

Случайный выстрел из оружия одного из пассажиров вызвал массовую панику в зоне безопасности международного аэропорта в Атланте, передаёт CNN. В результате инцидента, который привёл к кратковременной приостановке рейсов, пострадали три человека.

Всё началось с того, что при сканировании багажа сотрудники службы безопасности в вещах одного из пассажиров обнаружили «запрещённый предмет», указывает канал со ссылкой на Роберта Спиндена из Управления транспортной безопасности в штате Джорджия. По его словам, затем багаж был отправлен на «вторичный досмотр».

«Во время вторичного досмотра пассажир ринулся к своим вещам, выхватив находившееся внутри огнестрельное оружие, которое в конечном итоге выстрелило», — заявил Спинден.

Затем пассажир сбежал с места происшествия со своим огнестрельным оружием.

«Нам повезло, что, когда произошёл выстрел, никто серьёзно не пострадал», — добавил Спинден.

В заявлении Управления транспортной безопасности говорится, что три взрослых человека получили травмы, не представляющие опасности для жизни. При этом источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что люди пострадали не от выстрела, а в ходе эвакуации.

Личность человека с оружием уже идентифицирована: им оказался 42-летний Кенни Уэллс.

«Мы активно ищем этого человека», — заявили в местной полиции.

Представитель аэропорта Эндрю Гобейл заявил, что выстрел произошёл случайно. Он также добавил, что громкий шум создал «ощущение хаоса».



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