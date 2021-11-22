Глава МИД Франции про Минск, Москву и Пекин – у наших конкурентов нет ни табу, ни ограничений

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан дал большое интервью газете Le Monde, в котором, в частности, отметил, что в мире происходит обострение отношений между странами. Он жёстко раскритиковал Александра Лукашенко, назвав его диктатором, а также заявил, что африканские страны уже разочаровываются в Китае. С Россией же, по его словам, у Европы есть как разногласия, так и поле для совместной работы.



Reuters

Министр по делам Европы и по международным вопросам Жан-Ив Ле Дриан отметил в интервью Le Monde, что, хотя страны ещё не вышли полностью из пандемии, в мире уже отмечается обострение отношений, гонка за власть, соперничество разных моделей. «У наших конкурентов нет ни табу, ни ограничений», — заявил он, сделав ряд аллюзий на Белоруссию, Россию, Китай. По его мнению, Европа должна ускорить своё движение к тому, чтобы стать силой, способной защитить свою модель развития и ратовать за эффективный многосторонний подход. Ле Дриан признал, что рост популизма идёт и в других странах, и в самой Европе, и это угрожает европейским ценностям.

Глава МИД Франции не стал называть ситуацию на границе Польши миграционным кризисом. По его мнению, это «попытка диктатора использовать мигрантов для дестабилизации Европы». Поэтому он предлагает относиться к этой ситуации, как к циничной и организованной провокации. Он предлагает проявить большую твёрдость и солидарность по отношению к тем европейским странам, которые стали жертвами этих манипуляций. В частности, здесь путь лежит через санкции в адрес Минска.

Но плюс к этому нужно бороться с теми, кто занимается нелегальной перевозкой людей в тех странах, в которых они живут. Здесь, по его словам, уже есть результаты, поскольку некоторые рейсы из Ирака удалось остановить. Теперь же нужно, чтобы Белоруссия приняла Высокий комиссариат по делам беженцев, чтобы обеспечить мигрантам возвращение домой или помочь с запросом на убежище.

Граница Польши — это внешняя граница Европы, поэтому она вместе со странами Прибалтики должна обеспечивать её безопасность. Но важно, чтобы это происходило при соблюдении закона, напомнил политик.

Между Россией и Белоруссией тесные отношения, отметил Ле Дриан, но он не стал напрямую обвинять Россию в том, что она дала Лукашенко добро на операцию с мигрантами. При этом он сказал, что Путин должен сделать так, чтобы Лукашенко прекратил свои действия на границе. «Это заложники. Лукашенко к этому привычен. Это тот же человек, кто организовал разворот самолёта, угнетает своё население и подтасовывает выборы. Это диктатор», — заявил министр в интервью.

Недавно у Франции и РФ прошли переговоры на уровне министров, и Ле Дриан назвал ударными. У стран есть разногласия, например по Украине и зоне Сахеля. Но есть и вопросы, по которым они могут вести совместную работу. В частности, речь идёт о переговорах по иранскому атому, о попытках не допустить разгула терроризма в Афганистане, а также об установлении долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. «Диалог необходим, особенно во время кризиса».

Ле Дриан высказался по украинскому вопросу, призвав Россию распустить собранные у границы войска. Он отметил, что любая атака против территориальной целостности Украины будет встречена серьёзными последствиями.

Кроме того, министр обсудил проблемы разных африканских стран. Он заметил, что там зачастую государства находятся в слабом состоянии, поэтому теряют суверенитет. Они начинают доверять другим странам свою безопасность и экономическое развитие. В частности, речь идёт о Китае, который занимается инфраструктурными проектами в Африке. Но в итоге, по словам французского министра, страны оказываются под его управлением из-за своих долгов. Так что Ле Дриан уверяет, что африканские страны начинают разочаровываться в Китае.

При этом он настаивает, что Франция во время своего председательства в ЕС должна привести к новому соглашению между Африкой и Европой. «Нас ждут. Если мы пропустим эту встречу, нас есть, кому заменить», — отметил Ле Дриан.

По словам министра, в случае с AUKUS, когда Австралия, Великобритания и США объявили о своём союзе, Франция вовсе не осталась в одиночестве — её публично поддержали европейские союзники. И сейчас Париж и Вашингтон восстанавливают доверие.

Ле Дриан рассказал, что во время встреч с американскими коллегами акцент был сделан на трёх темах: важности европейской обороны в контексте трансатлантической безопасности, стратегии Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, а также на укреплении партнёрства в зоне Сахеля. При этом, по словам французского министра, США признали некоторые оплошности в своих действиях.

Что же до Великобритании, то, по словам министра, у него складывается ощущение, что стратегия «глобальной Великобритании» касается всего мира, но только не Европы, а от Европы она будто бы отрезана, посетовал Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Monde.